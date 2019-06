Condividi | Red 16:57 L´estone ha condotto la gara fino all´ultima prova, quando ha dovuto alzare bandiera bianca per la rottura dell´idroguida. La vittoria è andata allo spagnolo della Huyndai, davanti al finlandese Suninen (Ford Fiesta) e al norvegese Andreas Mikkelsen su Hyundai, che ha vinto tutte e quattro le speciali di oggi Rally Italia Sardegna 2019: vince Dani Sordo



ALGHERO – Dani Sordo è il trionfatore dell'edizione 2019 del Rally Italia Sardegna. Lo spagnolo della Hyundai ha approfittato della sfortuna che ha colpito l'estone Ott Tanak (rottura dell'idroguida nell'ultima prova), che a bordo della sua Toyota Yaris stava conducendo agevolmente la classifica. Secondo posto per il finlandese Teemo Suninen (Ford Fiesta) e terzo il norvegese Andreas Mikkelsen (anche lui su Hyundai i20 Coupe), che ha vinto tutte e quattro le speciali di oggi.



La Cala Flumini 1 è andata a Mikkelsen, sul britannico E Evans e su Tanak, che aveva così guadagnato altri 5”3 su Sordo (sesto) e 5”7 su Suninen (settimo). Mikkelsen primo anche nella Sassari-Argentiera 1, su Suninen (che recuperava 6” su Tanak, ottavo) ed il belga Thierry Neuville. Sesto Sordo, che rosicchiava 2”5 al temporaneo leader della corsa. Mikkelsen calava il tris nella Cala Flumini 2, precedendo Evans e Sordo. Quarto Tanak (a 2” dall'iberico) e quinto Suninen (a 6”4 dall'estone). Tanak si presentava quindi alla PowerStage con 26”7 di vantaggio su Sordo, 49” su Suninen, 1'09”4 su Evans e 1'15”3 sul redivivo Mikkelsen. Ma qui, arrivava la sorpresa che decideva il Ris 2019: l'estone rompe l'idroguida, perde oltre 2' e la possibilità di successo: anche questa prova va a Mikkelsen, ma il successo finale è appannaggio di Sordo, con 13 “7 su Suninen e 32”6 sullo stesso Mikkelsen, che precede Evans di 9decimi, mentre Tanak chiude quinto, a 1'30”1 dalla vetta.



Classifica finale: 1) Dani Sordo-Carlos Del Barrio (Spa, Hyundai i20 Coupe) in 3h32'27”2; 2) Teemu Suninen-Jarmo Lehtinen (Fin, Ford Fiesta) a 13”7; 3) Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger-Synnevaag (Nor, Hyundai i20 Coupe) a 32”6; 4) Elfyn Evans-Scott Martin (Gbr, Ford Fiesta) a 33”5; 5) Ott Tanak-Martin Jarveoia (Est, Toyota Yaris) a 1'30”1; 6) Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel, Hyundai i20 Coupe) a 2'06”7; 7) Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin, Citroen C3) a 2'59”6; 8) Kris Meeke-Sebastian Marshall (Gbr, Toyota Yaris) a 4'40”1; 9) Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Fin, Skoda Fabia) a 8'24”6; 10) Jan Kopecky.Pavel Dresler (Skoda Fabia) a 8'49”2.



