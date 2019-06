video 14/6/2019 Elezioni: Giorgia Meloni spinge Mario Conoci «Tornerò per vedere come gli sta la fascia tricolore», ha promesso la leader nazionale di Fratelli d´Italia, che questa mattina ha tenuto un breve comizio in Piazza Pino Piras, ad Alghero, accanto al candidato sindaco della Coalizione di Centrodestra. Ecco il suo intervento davanti ai microfoni del Quotidiano di Alghero