Condividi | S.O. 12:00 Piccola consolazione in casa del sindaco uscente. La lista civica a sostegno del Sindaco Mario Bruno si conferma dal 2014 il primo partito nella città di Alghero Alghero: la Civica si conferma primo partito



ALGHERO - Sono 3746 i voti totali nelle 53 sezioni, con una lieve flessione rispetto ai 4704 delle scorse elezioni. Pari al 16,97% del totale quelli raccolti dalla Lista Civica "Per Alghero con Mario Bruno" in occasione delle elezioni di domenica per il rinnovo del Consiglio comunale.



Si tratta di una piccola consolazione per il Sindaco uscente, che incassa una sonora sconfitta totalizzando soltanto appena 7216 preferenze (erano 8137 nel primo turno nel 2014). Civica che si conferma così dal 2014 il primo partito nella città di Alghero, seguita da Forza Italia con 2766 voti totali (erano 4660 nel 2014).



A seguire il Movimento 5 Stelle con 2455 preferenze di lista, la Lega 2022 e la Civica di destra "Noi con Alghero" con 2004 voti totalizzati. Più in giu il Partito democratico che deve accontentarsi dell'8,07% (1782 voti).



GUARDA TUTTI I RISULTATI DELLE ELEZIONI DI ALGHERO Commenti ALGHERO - Sono 3746 i voti totali nelle 53 sezioni, con una lieve flessione rispetto ai 4704 delle scorse elezioni. Pari al 16,97% del totale quelli raccolti dalla Lista Civica "Per Alghero con Mario Bruno" in occasione delle elezioni di domenica per il rinnovo del Consiglio comunale.Si tratta di una piccola consolazione per il Sindaco uscente, che incassa una sonora sconfitta totalizzando soltanto appena 7216 preferenze (erano 8137 nel primo turno nel 2014).che si conferma così dal 2014 il primo partito nella città di Alghero, seguita da Forza Italia con 2766 voti totali (erano 4660 nel 2014).A seguire il Movimento 5 Stelle con 2455 preferenze di lista, la Lega 2022 e la Civica di destra "Noi con Alghero" con 2004 voti totalizzati. Più in giu il Partito democratico che deve accontentarsi dell'8,07% (1782 voti).