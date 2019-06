Condividi | S.O. 13:25 15 i consiglieri di Maggioranza ai quali si aggiunge il nuovo Sindaco del Psd´Az. 9 quelli di minoranza: "4 Per Alghero", 2 M5S, 1 Partito democratico, 1 Sinistra in Comune più il sindaco uscente. Questi tutti gli eletti in attesa della conferma ufficiale Ecco il nuovo Consiglio di Alghero: le facce



ALGHERO - Non dovrebbero esserci sorprese dal riconteggio in corso in queste ore. Dei 25 membri del nuovo Consiglio comunale di Alghero 16 seggi sono della Maggioranza di centrodestra (compreso il Sindaco Mario Conoci), 9 alla Minoranza. Ecco tutti i nomi in attesa della proclamazione.



Nello specifico, ecco la formazione. Marco Di Gangi (Fratelli d’Italia), Nunzio Camerada, Tataiana Argiolas, Peppinetto Musu, Gianni Spano (Forza Italia), Monica Pulina, Giovsnni Monti, Leonardo Polo (Lega), Alberto Bamonti (Riformatori) Maria Grazia Salaris, Emiliasno Piras, Maurizio Pirisi (Noi per Alghero), Lelle Salvatore e Nina Ansini (Udc), Roberto Trova (Psd'Az).



All’opposizione spetteranno 9 seggi. Due al Movimento 5 Stelle che conferma in aula Roberto Ferrara e Graziano Porcu, 4 alla lista Civica più votata in città "Per Alghero" con Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Ornella Piras, Beniamino Pirisi per il Partito democratico e Valdo Di Nolfo per Sinistra in Comune. A loro si aggiunge il sindaco uscente, Mario Bruno.



