La nuova comunicazione pubblica a Sassari



SASSARI - Sassari è una delle diciotto città italiane che domani, martedì 18 giugno, ospiterà una tappa del Pa Social day, giornata nazionale di riflessione sul tema della nuova comunicazione pubblica. L'evento si svolgerà nell'aula magna dell'Università degli studi di Sassari, dalle 9.30 alle 13.30. Il tema è “Nuove professioni e organizzazione dell'informazione e della comunicazione”.



Si comincerà con i saluti del rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli. Seguirà l'intervento di Alessandro Lovari (Comitato scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla Comunicazione digitale) intitolato “Fare comunicazione pubblica digitale: modelli, strumenti, professioni”. Con il contributo video di Pasquale Popolizio (Digital strategic planner e componente dell'Osservatorio nazionale sulla comunicazione), si parlerà dell'evoluzione del web master, una delle tante figure che con le nuove tecnologie si è dovuta evolvere. Sono in tutto venticinque i nuovi profili della comunicazione che sono stati individuati.



Si proseguirà con Maria Stefania Podda (Phd Comunicazione pubblica e amministrazione digitale, Funzionario esperto in comunicazione), che interverrà con una relazione su “Comunicazione e Organizzazione: le opportunità del digitale nella nuova Pa (o smart Pa)”. Maria Letizia Pulcini (del Museo nazionale Antiquarium turritano-Polo museale della Sardegna) porterà all'attenzione dei presenti un caso concreto: “Comunicare il Museo attraverso i Social media: il caso dell'Antiquarium Turritano di Porto Torres”. Per finire, Giovanni Battista Gallus, Data protection officer (partner Array Law), spiegherà le conseguenze della nuova normativa sulla protezione dei dati personali sulla comunicazione della Pubblica amministrazione.



Tutti i presenti saranno poi invitati a partecipare alla tavola rotonda “Dalla comunicazione all'organizzazione nell'era delle competenze digitali”. L'iscrizione è consigliata, ma non obbligatoria. Le altre città italiane coinvolte, oltre a Sassari, sono Ancona, Bagheria, Bologna, Campobasso, Firenze, Grado, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Rovereto, Taranto, Torino e Vado Ligure.



