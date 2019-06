Soddisfatto il leader algherese, Marco Tedde, che sottolinea la performance del partito nella città di Alghero. Decisivi per la vittoria di Mario Conoci. In occasione delle comunali Forza Italia si ferma al 12,53%, secondo partito in Riviera del Corallo

Tedde (Fi) esulta: Alghero caso-nazionale

ALGHERO - In provincia di Sassari soprattutto, il tricolore di Berlusconi rischia l'estinzione col 1,2% dei consensi totalizzati nella città di Sassari in occasione dell'ultima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio. E non va troppo bene neppure nel capoluogo isolano, dove il partito si ferma ad un poco entusiasmante 5,49%.Non ad Alghero, con gli Azzurri che tengono molto bene e si confermano il secondo partito in città, alle spalle della Civica " Per Alghero con Mario Bruno ". 12.53% il dato, pari a 2766 preferenze. Un risultato lievemente inferiore al 2014 ma pur sempre di tutto riguardo.Soddisfatto il leader algherese, Marco Tedde, che sottolinea la performance del partito nella città di Alghero. «Certamente un caso-regionale, probabilmente uno dei risultati migliori in campo nazionale» precisa in occasione della festa in Piazza . L'ex consigliere regionale parla della «vittoria del gruppo» che ha spinto la coalizione ad eleggere Mario Conoci al primo turno