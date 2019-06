Condividi | Red 7:04 Ieri, un incendio si è sviluppato nelle campagne di Tempio Pausania, in località M.Li Colti, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Limbara. Il fuoco ha percorso circa 0,8ettari di vegetazione Incendio in Gallura: elicottero in azione



TEMPIO PAUSANIA – Ieri (lunedì), un incendio si è sviluppato nelle campagne di Tempio Pausania, in località M.Li Colti, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Limbara. Il fuoco ha percorso circa 0,8ettari di vegetazione di pascolo arborato e cespugliato.



