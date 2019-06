Condividi | Red 10:22 Nell´Over 50 maschile, la compagine algherese vince 3-0 a tavolino contro il Tc Su Planu. Sconfitte, invece, le ragazze della serie D2, che vengono eliminate per 2-1 nei quarti di finale dal Tc Dolia Domenica in chiaroscuro per il Tc Alghero



ALGHERO - Vittoria casalinga per 3-0 a tavolino a causa dell'assenza degli avversari per la squadra del Tc Alghero nel campionato Over 50 maschile capitanata da Antonio Sechi. Infatti, il Tc Su Planu non si è presentata per motivi familiari. Nel girone, aduna giornata dal termine, comanda il Tc Cagliari, proprio davanti agli algheresi, che sabato 22 giugno giocheranno a Carbonia.



Si ferma nei quarti di finale la corsa del Tc Alghero nel campionato di serie D2 femminile. Le ragazze algheresi hanno perso 1-2 a Maria Pia contro il Tc Dolia. Nei singolari, ottima vittoria di Marta Cau (7-5 6-2 contro Putzu), mentre Anastasia Ogno ha ceduto 7-5 7-6 contro Funedda. Nel doppio decisivo le ospiti Funedda/Putzu si sono imposte su Ingrao/Ogno.



Nel frattempo, sale l’attesa per il match del Tabellone nazionale per la prmozione nella serie B maschile. Domenica 30, i ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo giocherà in trasferta contro la vincente dell’incontro Cus Ferrara-Ct Le rocce Catania, per provare il grande salto di categoria.



