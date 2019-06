Condividi | Red 9:29 Elettra Paco, giovanissima portacolori della Pallacanestro Alghero è stata convocata per la manifestazione giovanile organizzata in Toscana dalla Fip da giovedì 4 a domenica 7 luglio Basket: un´algherese al Jamboree di Montecatini



ALGHERO - Ancora belle notizie in casa Pallacanestro Alghero. Dopo il primo posto nella categoria Under 13 femminile, con accesso alle Finali regionali, e la vittoria delle Esordienti nella Fase regionale, la compagine algherese festeggia anche la convocazione di Elettra Paco al “Jamboree” di Montecatini, in programma da giovedì 4 a domenica 7 luglio.



Alla manifestazione organizzata dalla Fip, parteciperanno 120 atleti (sessanta maschi ed altrettante femmine) e venti istruttori provenienti da tutta Italia. Una grande festa di basket, con ragazzi provenienti da ogni regione italiana, per mettere in luce il valore formativo della pallacanestro.



Ed a questo principio che si ispira il Jamboree nazionale minibasket, torneo “5 vs 5” organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro (settore Minibasket e scuola). Alla manifestazione parteciperanno dodici squadre, ognuna composta da dieci giocatori (cinque maschi ed altrettante femmine), tutti nati nel 2007 e regolarmente iscritti al settore minibasket della Fip.



