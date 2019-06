Condividi | Red 15:21 Giovedì sera, la libreria in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, dedica una serata alla natura della Sardegna. Protagonista della serata sarà il fotografo naturalista Renato Brotzu. Interverrà con l´autore Giuseppe Izza Libreria Cyrano: la natura in primo piano



ALGHERO - Giovedì 20 giugno, alle 19, la Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, dedica una serata alla natura della Sardegna. Protagonista della serata sarà il fotografo naturalista Renato Brotzu che, partendo dai suoi libri sull'argomento, guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta di funghi, alberi e erbe dell'Isola. Interverrà con l'autore Giuseppe Izza.



Brotzu ha studiato micologia a Trento ed è autore di numerose pubblicazioni sui funghi della Sardegna. Fotografo naturalista, ha fatto della ricerca sul campo il punto centrale della sua attività. Di recente, ha scoperto nella Riserva naturale di Monte Arcosu una nuova specie di fungo del genere Ramaria che ha battezzato Ramaria arcosuensis.



Il suo archivio fotografico è ricco di migliaia di immagini di funghi, fiori ed ambienti naturali della Sardegna. Direttore della collana "Quaderni di natura", della editrice Il Maestrale, è autore dei volumi "Guida ai funghi della Sardegna", "Fiori spontanei della Sardegna" ed "Alberi, arbusti ed erbe della Sardegna". Commenti