Fucile nascosto: 48enne in manette



FONNI - Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale di Nuoro, non si ferma la controffensiva per il contrasto ai reati in genere finalizzati alla sicurezza ed al rispetto della legalità. Nell’ultimo periodo, sono stati ulteriormente intensificati i controlli nelle campagne, rafforzando la presenza di uomini in alcune aree del territorio e sulle principali vie di comunicazione, anche con l’intervento di militari provenienti da altri comandi e di reparti speciali.



Nel fine settimana, sono state svolte perquisizioni e rastrellamenti su vaste zone rurali della Barbagia alla ricerca di armi. Cosi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ottana, con il supporto dei militari della Stazione di Fonni e del personale e le unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, durante i continui servizi di perlustrazione dell’agro e di controllo degli ovili, nel territorio di Fonni hanno tratto in arresto un 48enne allevatore del luogo, già noto alle Forze dell'ordine, sorpreso nella flagranza di detenere illegalmente occultato in un magazzino dell’azienda agricola un fucile sovrapposto calibro 12 Franchi Falconet con matricola abrasa ed in buono stato di conservazione, con diciassette munizioni dello stesso calibro.



L'allevatore, al temine delle operazioni di rito, è stato recluso nel carcere di Bade e Carros,a Nuoro, a disposizione dell'Autorità giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di detenzione illecita di arma clandestina e di detenzione abusiva di munizionamento. Ieri mattina (lunedì), dopo l'udienza di convalida, è stata confermata la detenzione in carcere. Sull'arma saranno disposti accertamenti per cercare di risalire al legittimo proprietario e verifiche balistiche dai Carabinieri del Ris di Cagliari.