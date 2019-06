Condividi | Red 18:18 Altra piccola soddisfazione in casa Cmb basket Alghero: la piccola atleta Susanna Puggioni è stata convocata per partecipare al Jamboree nazionale di minibasket, che si terrà a Montecatini da giovedì 4 a domenica 7 luglio Basket: Cmb Alghero al Jamboree



ALGHERO - Altra piccola soddisfazione in casa Cmb basket Alghero: la piccola atleta Susanna Puggioni (classe 2007) è stata convocata per partecipare al Jamboree nazionale di minibasket, che si terrà a Montecatini da giovedì 4 a domenica 7 luglio. Il Jamboree è una manifestazione a cui parteciperanno 120 bambini (sessanta maschi ed altrettante femmine), provenienti da tutte le regioni d’Italia, il cui fine è quello di valorizzare il significato formativo e educativo del minibasket. Puggioni partirà con due coetanee e tre coetanei sardi, tra cui Salvatore Panai della Buk Uri che, grazie alla collaborazione con la sua società, ha partecipato con il Cmb Alghero al campionato under 13 maschile, disputando le Finali regionali e le Finali nazionali del Join the game.



