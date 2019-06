Condividi | M.V. 17:15 Niente da fare per l´ex Democratico in corsa col Psd´Az. Non bastano i 148 voti per l´ingresso in Consiglio comunale. Tutto come nel 2014 quando non bastò il ricorso per l'elezione. Il Psd'Az oggi piazza in aula Roberto Trova Calvia, la maledizione delle Comunali



ALGHERO - Cambia il partito ma non il risultato. Almeno sul versante più strettamente legato all'elezione tra i banchi di via Columbano. Una vera e propria "maledizione" quella che colpisce uno dei politici algheresi più navigati ed esperti della tornata elettorale cittadina del 16 giugno.



Niente da fare per l´ex Democratico in corsa col Psd´Az. Non bastano i 148 voti per l´ingresso in Consiglio comunale di Franco Calvia. Tutto come nel 2014 quando fu bruciato dal candidato Mimmo Pirisi, ed a nulla valse il ricorso intentato contro Enrico Daga, allora eletto da aspirante sindaco.



Anche questa volta il quoziente premia un solo candidato nella lista del Psd'Az. Si tratta di Roberto Trova (213 preferenze), che dopo numerosi tentativi e candidature fa centro conquistando l'ambito seggio. Per Franco Calvia, che lascia in eredità l'inno con cui la coalizione ha annunciato il suo ritorno alla guida di Alghero, non rimane che farsi spazio nell'esecutivo di prossima composizione o sperare in un ripescaggio come primo dei Sardisti non eletti.



