Salaris la più votata, incarico all´orizzonte

E´ Maria Grazia Salaris la più votata della nuova Maggioranza della città di Alghero. Per lei certamente un incarico di prestigio e responsabilità nella nuova geografia politica algherese: presidenza dell´Aula o assessorato di peso



ALGHERO - Costruita per vincere e amministrare, la Civica di centrodestra centra in pieno l'obiettivo. 2004 voti di lista, secondo partito per preferenze e terzo della coalizione, con quattro "top scorer" in un gruppo piuttosto compatto: Maria Grazia Salaris (646 preferenze), Emiliano Piras (429), Maurizio Pirisi (388) e Alessandro Loi (373).



Proprio la Salaris certifica un primato che dovrebbe condurla dritta ad un incarico di prestigio nella nuova geografia politica algherese. Assessorato ai Servizi Sociali (che già in passato ha svolto con assoluta dedizione) con delega di Vicesindaco, o ancora più probabile, Presidenza del Consiglio (sarebbe la seconda donna, dopo Gabriella Esposito, a ricoprire l'incarico).



E' infatti la più votata tra i consiglieri eletti nella



