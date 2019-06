Condividi | Red 9:06 Nell’ambito delle attività sportive del 64esimo Congresso nazionale degli ingegneri d’Italia, domani, giovedì 20 giugno, nel Golfo di Alghero, inizieranno le sfide in mare che, alla fine di quattro intense e combattute giornate di prove, assegneranno ad uno dei dieci team in rappresentanza di altrettanti Ordini provinciali, il titolo di campione nazionale di vela degli ingegneri d’Italia Vela: ad Alghero si sfidano gli ingegneri



ALGHERO - Nell’ambito delle attività sportive del 64esimo Congresso nazionale degli ingegneri d’Italia, domani, giovedì 20 giugno, nel Golfo di Alghero, inizieranno le sfide in mare che, alla fine di quattro intense e combattute giornate di prove, assegneranno ad uno dei dieci team in rappresentanza di altrettanti Ordini provinciali, il titolo di campione nazionale di vela degli ingegneri d’Italia. L’evento è organizzato dalla sezione locale della Lega navale italiana, su delega della Federazione italiana vela, con il coordinamento dell'Asd IngegneriSassari ed il supporto del Comune di Alghero, del Consorzio Porto di Alghero e del Consorzio Riviera del corallo.



I team di Ancona, Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Pescara, Rimini, Roma, Sassari, Torino e Trento, misureranno la propria abilità tra le boe in una nuova e spettacolare formula, che li vedrà competere a bordo di cinque J24 con prove altamente tecniche e veloci chiamate “voli”. Il titolo verrà assegnato con almeno dieci voli compiuti su un massimo di trenta.



A bordo, gli equipaggi dovranno essere composti da cinque dei massimo sette membri di ogni team; le altre cinque squadre attenderanno il proprio turno su una grande barca appoggio da cui potranno osservare i propri avversari e prepararsi per il volo successivo. Per neutralizzare un possibile vantaggio barca, ad ogni volo a ciascun team toccherà un diverso J24 secondo una pairing list formata per sorteggio nella serata inaugurale del Campionato, in programma oggi, alle 18, ad Aquatica, nel Porto di Alghero.