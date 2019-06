Condividi | Red 8:07 Il presidente ed i dirigenti della società viola rassegnano le loro dimissioni: «Si auspica che il sindaco e l´Amministrazione comunale si adoperino a ricercare nuovi soci e dirigenti per la formazione di un nuovo Direttivo ai fini della partecipazione al prossimo campionato di Promozione» San Teodoro: la Dirigenza si dimette



SAN TEODORO - «Si comunica che il presidente e l'intero Direttivo dell'U.S. San Teodoro hanno rassegnato le dimissioni, dandone comunicazione scritta al sindaco ed all'assessore delegato allo Sport. La decisione è stata presa all'unanimità in quanto nonostante l'impegno e gli sforzi profusi dal gruppo dirigente non è stato centrato l'obiettivo della salvezza con conseguente retrocessione in Promozione, di cui le varie componenti (dirigenti, giocatori, staff tecnico) a vario titolo si assumono la responsabilità».



Inizia così il comunicato della società gallurese, che da oggi ha un presidente ed una Dirigenza dimissionaria, a conclusione di un campionato di Eccellenza che si è concluso nel peggiore dei modi. Per i dirigenti viola, «le cause sono da ricercarsi, oltre quelle meramente sportive, nel ritardo con qui si è programmata la stagione sportiva e nelle difficoltà di carattere economico complice un generale disinteresse da parte della comunità teodorina alle vicende societarie. La dirigenza lascia così spazio e tempo affinché chiunque sia interessato ed abbia a cuore le sorti del club di impegnarsi concretamente per il futuro dell'Unione sportiva».



«Si auspica che il sindaco e l'Amministrazione comunale si adoperino a ricercare nuovi soci e dirigenti per la formazione di un nuovo Direttivo ai fini della partecipazione al prossimo campionato di Promozione. Si ringraziano il sindaco e l'Amministrazione comunale per la collaborazione ed il supporto economico e logistico concesso. Altresì, si ringraziano tutti gli sponsor e gli sportivi che hanno seguito la squadra nonostante i risultati negativi. Verrà garantita l'ordinaria amministrazione fino alla conclusione ufficiale della stagione 2018/19. Forza Viola», concludono i dirigenti teodorini. Commenti