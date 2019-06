Condividi | Red 14:22 Per i due candidati rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. C´è la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno Ballottaggio: apparentamenti entro domenica



SASSARI - Domenica 30 giugno si terrà il ballottaggio tra i due candidati sindaco di Sassari che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni di domenica. Come previsto dalla legge, per entrambi «rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del Consiglio dichiarati al primo turno».



«I candidati ammessi al ballottaggio - si legge ancora - hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate».



Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari, sono pubblicati i moduli per presentare le dichiarazioni di collegamento che devono essere consegnate entro domenica 23 giugno negli uffici della Segreteria generale, a Palazzo Ducale, in Piazza del Comune 1, aperti domani, giovedì 20, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; venerdì 21, sabato 22 e domenica 23, dalle 9 alle 13.