Red 16:27 Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un gambiano, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di provvedimento di espulsione, perché ritenuto responsabile di rapina Ruba un cellulare: arrestato 26enne



SASSARI – Ieri sera (martedì), gli agenti della Polizia di Stato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, hanno tratto in arresto un 26enne del Gambia, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di provvedimento di espulsione, perché ritenuto responsabile di rapina. L’episodio risale al 6 aprile, quando gli agenti della Sezione Volanti della Questura, sono intervenuti in una via in prossimità della stazione degli autobus dove una donna aveva reagito contro un giovane che le aveva rubato il cellulare.



Durante la colluttazione, il ragazzo, nell’allontanarsi velocemente, aveva perso una scarpa, che era stata recuperata dalla vittima. I poliziotti eseguivano immediatamente un controllo in uno stabile in stato di abbandono, di solito frequentato da persone senza fissa dimora, e lì rinvenivano gli indumenti e l’altra scarpa del giovane, che nel frattempo si era cambiato e nuovamente allontanato dal posto.



Più tardi, sulla base della descrizione fatta dalla persona derubata, gli agenti sono riusciti a rintracciare il cittadino straniero vicino all'Emiciclo Garibaldi, che poi è stato denunciato in stato di libertà per rapina. Ieri, il 26enne, così come disposto dall'Autorità giudiziaria, è stato accompagnato al carcere di Sassari–Bancali.