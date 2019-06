Condividi | Red 18:08 Il contributo integrativo comunale per il pagamento del canone di locazione è incompatibile con la parte del reddito di cittadinanza relativa al sostegno all´affitto. L´Amministrazione comunale di Sassari è in attesa dell´attivazione del Sistema informatico unitario dei servizi sociali che consentirà di verificare chi percepisce il reddito di cittadinanza Rdc e contributo d'affitto incompatibili



SASSARI - Il contributo integrativo comunale per il pagamento del canone di locazione è incompatibile con la parte del reddito di cittadinanza relativa al sostegno all'affitto. L'Amministrazione comunale di Sassari è in attesa dell'attivazione del Sistema informatico unitario dei servizi sociali che consentirà di verificare chi percepisce il reddito di cittadinanza.



Fino all'attivazione della piattaforma informatica, il Servizio Problemi della casa procederà alla liquidazione dei contributi per il pagamento del canone di locazione soltanto a chi renderà una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune. L'interessato dovrà attestare di non percepire altre forme di provvidenze per il pagamento del canone di locazione ed in particolare il reddito di cittadinanza.



La dichiarazione dovrà essere presentata al Servizio Problemi della casa, in Via Coppino 18, con una copia del documento d'identità in corso di validità. Gli uffici sono aperti al pubblico il secondo ed il quarto lunedì del mese, il mercoledì ed il venerdì, dalle 11 alle 13. La dichiarazione potrà essere presentata anche tramite Sicet, in Via IV Novembre 53 (telefono 079/270420), Sunia, in Via Sorso 115 (079/241111) ed Uniat, in Via Muroni 5/c (079/232518).