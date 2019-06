Condividi | Red 11:29 Sabato pomeriggio, al Ceas Lago Baratz, è in programma l´iniziativa “Due passi nella biodiversità”, per conoscere le bellezze, animali e vegetali, che caratterizzano un ecosistema unico in Sardegna. E´ opportuno iscriversi per tempo A Baratz per scoprire la biodiversità



SASSARI - Un pomeriggio per scoprire le bellezze, animali e vegetali, che caratterizzano un ecosistema unico in Sardegna: il lago di Baratz. È il nuovo evento organizzato dal Comune di Sassari, in collaborazione con Alea, per sabato 22 giugno, dalle 17.30 alle 20, al Ceas Lago Baratz.



L’appuntamento tematico “Due passi nella biodiversità”, adatto a tutte le età, inizierà con una presentazione di fotografie e video attraverso le quali si illustrerà il territorio circostante, le specie animali che vivono nel lago e negli habitat adiacenti, la macchia mediterranea e la pineta intorno che creano un suggestivo contorno del lago. Durante l’incontro, si parlerà dell’importanza degli ecosistemi lacustri, della loro bellezza e fragilità, e di quanto importanti siano non solo per il regno animale, ma anche per l’uomo.



Alla fine della presentazione, della durata di circa un’ora, seguirà un confronto libero dando spazio alle domande e stimolando la partecipazione del pubblico. La serata si concluderà con una passeggiata lungo le sponde del lago, durante la quale sarà possibile osservare dal vivo l'avifauna lacustre, i rettili e gli anfibi, la flora e la fauna invertebrata e tante altre bellezze naturali che il lago Baratz può offrire all’osservatore più attento.



L'evento sarà condotto da Salvatore Frau ed Ilaria Cossu della società cooperativa Sardinia nature, naturalisti esperti che si occupano di ricerca e conservazione della biodiversità sarda. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web ceas.baratz@comune.sassari.it, o telefonare al numero 347/6791906.