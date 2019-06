Condividi | Red 13:14 «È stato scongiurato il rischio che in tutta la Sardegna siano cancellate le sessioni d’esame previste per il mese di luglio per il conseguimento delle patenti di guida». Lo annuncia l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde Patenti anche a luglio in Sardegna



CAGLIARI - «È stato scongiurato il rischio che in tutta la Sardegna siano cancellate le sessioni d’esame previste per il mese di luglio per il conseguimento delle patenti di guida». Lo ha annunciato l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde, che ha avuto rassicurazioni in tal senso da parte del Ministero dei Trasporti. «Ho subito contattato e incontrato i dirigenti del Ministero dopo l’allarme lanciato dai sindacati, ricevendo da loro garanzie sul regolare svolgimento delle prove d’esame. Qualora dovesse essere necessario, si sono detti pronti a rafforzare l’organico con esaminatori provenienti dalla Penisola», ha assicurato Todde.



