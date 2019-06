Condividi | M.V. 10:15 Mancanza completa di senso civico. Ecco dove finiscono pile di volantini ancora rilegati. Mercoledì mattina l´amara scoperta degli operai addetti alla nettezza urbana ad Alghero Salvini abbandonato fuori dal cassonetto



ALGHERO - C'è un limite all'indecenza che spesso è abbondantemente superato. E' quanto accaduto nei giorni scorsi ai piedi dell'ecoisola di via De Gasperi, ad Alghero. Luogo dove spesso incivili abbandonano rifiuti di ogni genere nonostante la presenza dei cassonetti informatizzati.



Mercoledì mattina l'amara scoperta degli operai addetti alla nettezza urbana tra lo stupore di qualche residente. Tra alcune buste spuntano anche numerose pile di volantini marchiati dal leader leghista e vicepremier Matteo Salvini, ancora rilegati, migliaia di pezzi (nella foto).



Qualche militante politico in possesso dei volantini ed impegnato nella recente tornata elettorale, poco avvezzo al rispetto delle basilari regole del vivere civile, deve aver ben pensato di disfarsi della carta gettandola a terra. Sarebbe ora che le telecamere di cui dovrebbero essere dotate le isole ecologiche venissero immediatamente attivate, altrimenti gli sforzi per rendere la città più decorosa saranno resi vani da simili comportamenti.