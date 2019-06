Condividi | Red 16:29 La donna, già nota alle Forze dell´ordine, dissimulando il suo stato di insolvenza, il 14 maggio ha truffato un gioielliere lanuseino acquistando due orologi e due collane per circa 200euro con un assegno risultato poi scoperto Compra con assegno scoperto: ogliastrina denunciata



LANUSEI - Una donna residente in un paese montano dell’Ogliastra è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Lanusei. La donna, già nota alle Forze dell'ordine, dissimulando il suo stato di insolvenza, il 14 maggio ha truffato un gioielliere lanuseino acquistando due orologi e due collane per circa 200euro con un assegno risultato poi scoperto. Nei giorni scorsi, era stata denunciata dai Carabinieri di Barisardo per condotte analoghe. Commenti LANUSEI - Una donna residente in un paese montano dell’Ogliastra è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Lanusei. La donna, già nota alle Forze dell'ordine, dissimulando il suo stato di insolvenza, il 14 maggio ha truffato un gioielliere lanuseino acquistando due orologi e due collane per circa 200euro con un assegno risultato poi scoperto. Nei giorni scorsi, era stata denunciata dai Carabinieri di Barisardo per condotte analoghe.