Condividi | Red 20 giugno 2019 I primi attriti tra le due Coalizioni a pochi giorni dalle Elezioni amministrative ad Alghero arrivano sul Ponte Serra. Il confermato consigliere Dem Mimmo Pirisi chiede a Mario Conoci di intervenire al più presto, ma il Direttivo forzista lo accusa di «gargarismi politici»: «il sindaco in carica è Bruno» Fi-Dem: primo screzio post-voto



ALGHERO – Non è ancora arrivata la nomina ufficiale di sindaco e nuovo Consiglio comunale di Alghero, ma in città arrivano già i primi attriti tra la Coalizione di Centrosinistra e quella del Centrodestra. Oggetto del contendere, il Ponte Serra e l'esigenza di rimetterlo in sicurezza, aprirlo e ridare a chi abita nella zona la possibilità di utilizzarlo.



A puntare l'obiettivo sul ponte è stato il confermato consigliere del Pd Mimmo Pirisi, che sottolinea come l'Amministrazione uscente abbia preso impegni, con tanto di variazione al bilancio e i cui interventi siano già partiti «nel fine settimana scorso e che dovevano continuare in questi giorni, ma che, causa il passaggio di consegne, stanno ritardando, creando non pochi disagi agli abitanti della zona e danni economici alle attività presenti. Si chiede quindi al nuovo sindaco di intervenire al più presto dando priorità ai lavori già avviati», conclude il consigliere Dem.



Richiesta che non è andata giù al Direttivo cittadino di Forza Italia. «Pirisi la smetta di offendere l’intelligenza degli algheresi e dei cittadini che per raggiungere le loro case percorrevano il ponte Serra. Dovrebbe sapere che finché Conoci non verrà proclamato ufficialmente il sindaco in carica è a tutti gli effetti Bruno – precisano i forzisti - Ma dovrebbe anche sapere che il ponte è stato chiuso al traffico con ordinanza dal sindaco Bruno che, peraltro, aveva dimenticato di collaudarlo lo scorso anno».



Per Forza Italia, non è vero che Bruno abbia avviato interventi la scorsa settimana interrotti per il passaggio delle consegne. Inoltre, ancora devono essere fatti accertamenti tecnici decisi dall'Amministrazione Bruno. E le scarse risorse approntate per intervenire sul ponte derivano «da una variazione di bilancio “malandrina”, che nasconde sotto il tappeto debiti del Comune verso Abbanoa». «Bene farebbe Pirisi a dirigere i suoi “gargarismi politici” verso il sindaco in carica Bruno, e la smetta di prendere in giro gli algheresi», conclude il Direttivo Fi. Commenti ALGHERO – Non è ancora arrivata la nomina ufficiale di sindaco e nuovo Consiglio comunale di Alghero, ma in città arrivano già i primi attriti tra la Coalizione di Centrosinistra e quella del Centrodestra. Oggetto del contendere, il Ponte Serra e l'esigenza di rimetterlo in sicurezza, aprirlo e ridare a chi abita nella zona la possibilità di utilizzarlo.A puntare l'obiettivo sul ponte è stato il confermato consigliere del Pd Mimmo Pirisi, che sottolinea come l'Amministrazione uscente abbia preso impegni, con tanto di variazione al bilancio e i cui interventi siano già partiti «nel fine settimana scorso e che dovevano continuare in questi giorni, ma che, causa il passaggio di consegne, stanno ritardando, creando non pochi disagi agli abitanti della zona e danni economici alle attività presenti. Si chiede quindi al nuovo sindaco di intervenire al più presto dando priorità ai lavori già avviati», conclude il consigliere Dem.Richiesta che non è andata giù al Direttivo cittadino di Forza Italia. «Pirisi la smetta di offendere l’intelligenza degli algheresi e dei cittadini che per raggiungere le loro case percorrevano il ponte Serra. Dovrebbe sapere che finché Conoci non verrà proclamato ufficialmente il sindaco in carica è a tutti gli effetti Bruno – precisano i forzisti - Ma dovrebbe anche sapere che il ponte è stato chiuso al traffico con ordinanza dal sindaco Bruno che, peraltro, aveva dimenticato di collaudarlo lo scorso anno».Per Forza Italia, non è vero che Bruno abbia avviato interventi la scorsa settimana interrotti per il passaggio delle consegne. Inoltre, ancora devono essere fatti accertamenti tecnici decisi dall'Amministrazione Bruno. E le scarse risorse approntate per intervenire sul ponte derivano «da una variazione di bilancio “malandrina”, che nasconde sotto il tappeto debiti del Comune verso Abbanoa». «Bene farebbe Pirisi a dirigere i suoi “gargarismi politici” verso il sindaco in carica Bruno, e la smetta di prendere in giro gli algheresi», conclude il Direttivo Fi.