Condividi | M.P. 20:57 Sono stati pubblicati nella home page del sito web del Comune, nella sezione Avvisi e scadenze, il bando e la modulistica per l’assegnazione dei voucher di cancelleria scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 Porto Torres: voucher cancelleria scuola, c´è il bando



PORTO TORRES - Sono stati pubblicati nella home page del sito web del Comune, nella sezione Avvisi e scadenze, il bando e la modulistica per l’assegnazione dei voucher di cancelleria scolastica per l’anno scolastico 2019/2020. La somma disponibile sarà ripartita secondo le disposizioni del bando per chi presenterà la domanda di partecipazione dal primo al trentuno luglio 2019.



Le domande potranno essere presentate presso l'Ufficio Pubblica Istruzione in viale delle Vigne 5, durante gli orari di ricevimento al pubblico, il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 oppure potranno essere inviate alla pec servizi-sociali esclusivamente dal 1 luglio al 31 luglio. Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio Pubblica istruzione nelle giornate di apertura (lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12) ai numeri di telefono 079 5008563/8570 o via email. Commenti PORTO TORRES - Sono stati pubblicati nella home page del sito web del Comune, nella sezione Avvisi e scadenze, il bando e la modulistica per l’assegnazione dei voucher di cancelleria scolastica per l’anno scolastico 2019/2020. La somma disponibile sarà ripartita secondo le disposizioni del bando per chi presenterà la domanda di partecipazione dal primo al trentuno luglio 2019.Le domande potranno essere presentate presso l'Ufficio Pubblica Istruzione in viale delle Vigne 5, durante gli orari di ricevimento al pubblico, il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 oppure potranno essere inviate alla pec servizi-sociali esclusivamente dal 1 luglio al 31 luglio. Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio Pubblica istruzione nelle giornate di apertura (lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12) ai numeri di telefono 079 5008563/8570 o via email.