Fiamme a Segariu: elicottero al lavoro

SEGARIU – Un incendio si è sviluppato in località Monte Ollioni, nelle campagne di Segariu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Senorbì, coadiuvata da una squadra dei volontari di protezione civile di Segariu.



L'incendio ha bruciato circa 3ettari di combustibile misto, tra cui stoppie e macchia bassa, interessando anche un eucalipteto ed un rimboschimento pubblico a Pinus radiata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.10.