Essere donna: Del Zompo premia i vincitori



CAGLIARI - Sono stati proclamati martedì pomeriggio i vincitori del Percorso multidisciplinare/concorso “Il bello e la sfida di essere donna”, organizzato dall’Università degli studi di Cagliari per promuovere tra gli studenti una cultura di rispetto e valorizzazione della figura femminile e premiare la creazione e la diffusione di video ed elaborati giornalistici sul tema. «Dobbiamo renderci conto che esistono ancora tentativi di mantenere la donna in stato di soggezione e di subalternità – ha detto il rettore Maria Del Zompo introducendo i lavori - Occorre esserne coscienti, così come essere consapevoli che tanti uomini vogliono contribuire a far crescere la nostra società valorizzando il ruolo di ciascuno». Quindi una citazione di Rita Levi Montalcini: «Le donne sono la colonna vertebrale della società».



Si trattava di frequentare tre seminari ed una tavola rotonda e creare un video o un elaborato scritto in stile giornalistico rappresentativo del tema del concorso, riservato agli studenti dell’Università di Cagliari ed agli studenti Erasmus attualmente ospiti dell’Ateneo. Hanno partecipato in ottantaquattro, come ha sintetizzato durante il suo intervento Alessandra Orrù, responsabile dell’Ufficio Relazioni istituzionali e Politiche strategiche e del progetto. La giuria tecnica era composta dalle giornaliste Roberta Celot e Miriam Mauti e dal docente Massimo Tria.



Nella categoria "Video", la giuria ha assegnato il primo premio (di mille euro) a "Good morning", di Elisa Cabras e Cristina Casu, ed il secondo (500euro) a "Cactus girl", di Silvia Atzeni ed Elisa Meloni. La categoria "Elaborati giornalistici" ha invece visto sul primo gradino del podio Carla Boasso, con l'articolo "La vera impresa? Essere donna" (premio di mille euro), e sul secondo Sara Congia e Martina Sanna, con "Il diritto di essere mediocri" (500euro). Il primo premio "Social" (700euro) è andato al video "CaRiCa", realizzato da Carlotta Marina Adina Calamida, Riccardo Cara e Carla Carboni, che ha totalizzato 1391 like, mentre il secondo (300euro) sarebbe andato a "Good morning" ma, non essendo cumulabili i vari riconoscimenti, il premio è andato a "Fight for women rights", di Isabella Cabiddu e Sara Puddu. Quindi le menzioni speciali: Simone Paderi, con "L'abbraccio" ha ottenuto quella nella categoria Video, mentre per gli Elaborati giornalistici è andata all'articolo di Paolo Montis e Silvia Spano, "La rivincita della femminilità senza rimorsi".