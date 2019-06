Condividi | S.O. 11:02 Domenica prossima l’associazione si riunirà per discutere e approvare il nuovo statuto, ma anche per parlare delle iniziative da intraprendere nell’ambito della sensibilizzazione sulla donazione di organi e dell’assistenza ai trapiantati Prometeo, assemblea ad Alghero



ALGHERO - La Prometeo AITF ODV ha convocato per le 9.30 di domenica 23 giugno 2019 ad Alghero, presso l’hotel Green, un’assemblea straordinaria dei soci per discutere e approvare un nuovo statuto che recepisca le modifiche previste dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) e che si adegui alla nuova realtà dell’associazione. In particolare, il nuovo statuto terrà conto del cambio di sede da Cagliari-Pirri a Selargius-Su Planu (nei pressi dell’ospedale “G. Brotzu”) e, soprattutto, della trasformazione da associazione rappresentativa dei soli trapiantati di fegato e pancreas ad associazione di tutti i trapiantati di organi.



La scelta di Alghero come sede per l’assemblea regionale dei soci è per l’associazione un modo per ringraziare i dirigenti e gli altri volontari del suo Coordinamento per la provincia di Sassari che, in poco più di due anni di attività, ha già realizzato numerose manifestazioni di promozione della donazione di organi sul territorio, preso parte a varie iniziative organizzate da altri soggetti e intrattenuto rapporti con le istituzioni locali, anche sanitarie, sia per attività di sensibilizzazione che per migliorare l’assistenza ai trapiantati.



Durante l’assemblea, i soci ragioneranno anche su come rendere più efficace l’attività del Coordinamento e dell’associazione tutta, all’interno di un contesto che può sicuramente essere migliorato ma che sul fronte della generosità dei cittadini è già rassicurante: lo scorso anno, le opposizioni alla donazione sono state solo il 15,7% (11 in numero assoluto) contro una media nazionale del 29,9%, mentre i donatori utilizzati sono stati 45 (di cui quasi la metà provenienti dall’ospedale “SS. Annunziata” di Sassari), pari a 27,2 donatori per milione di abitanti contro una media nazionale di 22,6 (dati CRT). Su questo fronte, la Prometeo intende continuare la propria attività di sensibilizzazione al fianco delle istituzioni e in armonia con le altre associazioni di settore affinché la “cultura della donazione” sia nell’Isola sempre più solida e questi dati eccezionali diventino consuetudine.



Proseguirà, però, anche l’attività di sprone con la Regione e l’azienda ospedaliera “G. Brotzu” affinché i Centri trapianto siano in grado di dare risposte sempre più pronte ai pazienti in lista di attesa per un nuovo organo e assistenza sempre più efficiente ai trapiantati, in raccordo con le altre strutture sanitarie del territorio regionale. Per quanto riguarda coloro che un nuovo organo lo hanno già ricevuto, inoltre, la Prometeo non abbandonerà neppure la battaglia per la parificazione dell’intero trattamento dei trapiantati, per far sì, cioè, che a tutti sia riconosciuto non solo - come allo stato attuale - il rimborso delle spese di viaggio ma tutte le agevolazioni già previste per i trapiantati di rene dalla L.R. n. 11/1985.



Sarà anche ribadita la necessità di far partire il già previsto progetto per garantire le cure dentarie ai trapiantati e di consentire ai trapiantati non residenti a Cagliari e hinterland di eseguire analisi e accertamenti diagnostici previsti nel follow-up anche in altri ospedali della Sardegna, non solo al "G. Brotzu", con un criterio di priorità nelle prenotazioni al CUP. Di tali questioni l'associazione intende parlare soprattutto al nuovo Assessore regionale alla Sanità, il dott. Mario Nieddu, al quale è già stato chiesto un incontro e che ha già dimostrato interesse ad ascoltare - appena le varie urgenze di cui si sta già occupando glielo consentiranno - le istanze avanzate dalla Prometeo.