Il Summer Beach Tour festeggia 15 anni

ALGHERO - «In quel giorno dell'aprile del 2005 che ci venne in mente e avemmo il coraggio di cercare di realizzare un evento sportivo ad Alghero, mai e poi mai avremmo pensato di riuscire a festeggiare 15 anni di attività ininterrotti di eventi sulla spiaggia. Ne siamo davvero felici». In questo il presidente della polisportiva Sottorete, Stefano Ogno, esprime la propria gioia per il traguardo raggiunto.



Il Summerbeach Tour è un evento di natura ludico/sportiva che si prefigge l'obbiettivo promuovere il territorio attraverso lo sport e l'animazione. Un occasione per intrattenere la popolazione locale e vacanziera, nel periodo tra la fine di giugno e la prima metà di agosto.



Un appuntamento consolidato che come ogni anno, anche per questo quindicinale appuntamento, l'organizzazione ha in serbo una serie di novità su cui sta profusamente lavorando per offrire un tocco di originalità in più al villaggio sportivo che sarà allestito sulla spiaggia di Alghero. Il Summerbeach offre l'opportunità per tutti quelli che desiderano passare del tempo in maniera serena e spensierata in un sano contesto di allegria e intrattenimento. La manifestazione si rivolge ad ogni tipo di pubblico, bambini, adolescenti, famiglie e anziani. Questa è una occasione di aggregazione sociale, sportiva e di intrattenimento per tutti, dal giorno alla notte.