Condividi | S.O. 12:14 Il primo ciclo di lezioni prenderà il via il prossimo 24 Giugno. Le lezioni si svolgono in aula per la parte teorica e, in mare, con utilizzo di barche scuola e barche specifiche per bambini più piccoli, per la parte pratica. Contatti presso la segreteria del club algherese Yacht Club, corsi vela ad Alghero



ALGHERO - Lo Yacht Club Alghero organizza i tradizionali Corsi di Vela estivi per l’avvicinamento alla disciplina, una attività che svolge con successo fin dal 1964. Al momento la storica scuola vela Algherese è l'unica nel Nord Ovest della Sardegna che, dopo la fine dei corsi di vela estivi, offre un programma per continuare l'attività anche durante i mesi invernali.



Dopo un 2018 da primato per numero di iscritti e per importanti successi a livello agonistico ottenuti, il direttivo dello Yacht Club Alghero ha fissato dei nuovi obiettivi: incrementare l'attività velica e didattica con maggiore attenzione alla formazione dei bambini fra i 6 e i 17 anni, avvalendosi della collaborazione di qualificati istruttori federali.



Il primo ciclo di lezioni prenderà il via il prossimo 24 Giugno. Le lezioni si svolgono in aula per la parte teorica e, in mare, con utilizzo di barche scuola e barche specifiche per bambini più piccoli, per la parte pratica. Il corso ha la durata di dieci giorni distribuiti su due settimane, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Sono previsti dopo la prima fase di formazione, dei corsi di livello intermedio e avanzato.



«Per i nostri allievi - afferma il responsabile della scuola di vela Marco Badessi - il mare è visto come un campo di gioco dove far prevalere le proprie abilità ed esperienze maturate per vincere una regata, ma crescendo scopriranno che la vela non è solo uno sport, ma anche uno stile di vita in piena sintonia con l’ambiente che ci circonda». Infatti, proprio da quest'anno, all'interno del programma didattico in collaborazione con diversi enti saranno presenti dei laboratori dedicati alla conoscenza del mare e sulla storia della navigazione a vela.



Per tutte le informazioni sulle lezioni e sulla attività agonistica del club è possibile prendere contatto con la segreteria dello Yacht Club Alghero al numero 079.952074 oppure contattando il cell. +39 3927953889. Commenti ALGHERO - Lo Yacht Club Alghero organizza i tradizionali Corsi di Vela estivi per l’avvicinamento alla disciplina, una attività che svolge con successo fin dal 1964. Al momento la storica scuola vela Algherese è l'unica nel Nord Ovest della Sardegna che, dopo la fine dei corsi di vela estivi, offre un programma per continuare l'attività anche durante i mesi invernali.Dopo un 2018 da primato per numero di iscritti e per importanti successi a livello agonistico ottenuti, il direttivo dello Yacht Club Alghero ha fissato dei nuovi obiettivi: incrementare l'attività velica e didattica con maggiore attenzione alla formazione dei bambini fra i 6 e i 17 anni, avvalendosi della collaborazione di qualificati istruttori federali.Il primo ciclo di lezioni prenderà il via il prossimo 24 Giugno. Le lezioni si svolgono in aula per la parte teorica e, in mare, con utilizzo di barche scuola e barche specifiche per bambini più piccoli, per la parte pratica. Il corso ha la durata di dieci giorni distribuiti su due settimane, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Sono previsti dopo la prima fase di formazione, dei corsi di livello intermedio e avanzato.«Per i nostri allievi - afferma il responsabile della scuola di vela Marco Badessi - il mare è visto come un campo di gioco dove far prevalere le proprie abilità ed esperienze maturate per vincere una regata, ma crescendo scopriranno che la vela non è solo uno sport, ma anche uno stile di vita in piena sintonia con l’ambiente che ci circonda». Infatti, proprio da quest'anno, all'interno del programma didattico in collaborazione con diversi enti saranno presenti dei laboratori dedicati alla conoscenza del mare e sulla storia della navigazione a vela.Per tutte le informazioni sulle lezioni e sulla attività agonistica del club è possibile prendere contatto con la segreteria dello Yacht Club Alghero al numero 079.952074 oppure contattando il cell. +39 3927953889.