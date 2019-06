Condividi | S.O. 13:33 Con lui Guido Clemente, il professore di storia romana che vanta insegnamenti nelle università di Pisa e Firenze e in importanti atenei stranieri Sergio Staino, tappa ad Alghero



ALGHERO - Tappa nella città di Alghero nei giorni scorsi per Sergio Staino (nella foto). Il celebre fumettista, vignettista e regista italiano, già a capo di importanti quotidiani e giornali nazionali, ha trascorso qualche giorno in città per mettere a punto alcuni progetti e tessere alcune collaborazioni culturali. Con lui Guido Clemente, il professore di storia romana che vanta insegnamenti nelle università di Pisa e Firenze e in importanti atenei stranieri.