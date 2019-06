Condividi | Red 17:09 Grande successo di audience per le varie trasmissioni dedicate all´unico appuntamento tricolore del World rally championship organizzato dall´Automobile club d´Italia e che ha visto in Alghero il punto nevralgico Rally, in 2milioni incollati alla tv



ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna 2019, ed in particolare i servizi Rai dedicati all'evento, hanno fatto registrare un clamoroso successo di audience. Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale hanno ottenuto infatti un ampio consenso da parte del pubblico italiano per l'ottava prova del Wrc, che ha visto in Alghero il punto nevralgico.



Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara valida per il World rally championship, si avvicina ad oggi a quota 2milioni. Cifra destinata a lievitare considerate le diverse repliche previste prossimamente. Una crescita sensibile del gradimento per l’unico appuntamento italiano del Mondiale rally, anche rispetto ai dati dell’edizione 2018.



Risultati significativi raggiunti anche grazie alla novità 2019 dei collegamenti in diretta con il Tg Sport su Rai2. Il servizio più seguito è stato quello mandato in onda dalla "Domenica sportiva estate", che ha fatto segnare lo share più alto, 5,54percento, con 536mila spettatori. Particolarmente gradite anche le cinque prove speciali trasmesse in diretta da RaiSport che, in pratica, durante tutti i giorni di gara, hanno portato il grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli italiani.