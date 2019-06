Condividi | Red 18:13 Come vuole la tradizione, l’Obra cultural de l’Alguer organizza, in collaborazione con l’associazione Impegno rurale di Santa Maria la Palma, la Festa dels Focs de Sant Joan, in programma domenica sera, nella piazza della borgata Ad Alghero i Focs de Sant Joan



ALGHERO - Come vuole la tradizione, l’Obra cultural de l’Alguer organizza, in collaborazione con l’associazione Impegno rurale di Santa Maria la Palma, la Festa dels Focs de Sant Joan. Domenica, 23 giugno, alle 20, nella piazza di Santa Maria la Palma, si terrà un concerto di canzoni popolari algheresi interpretate da “Franco Cano i los minyons”, con la collaborazione di Mario Pala.



Cano è nato ad Alghero, è maestro, scrittore, autore di canzoni in italiano ed in algherese; ha pubblicato il suo primo album di canzoni in lingua algherese “La nuvia” nel 1985 e nel 1986 ha pubblicato il secondo intitolato “Poesias per cantar”. Ha collaborato come musicista e cantautore con diversi gruppi musicali algheresi tra i quali “Està esclarint” ed i “Panta Rei”; ha diretto il coro “Alguer, Terra mia”. Nel 2007, ha partecipato alla realizzazione del libro-disco “Mans manestes”, prodotto dalla Plataforma per la llengua, con la canzone “L’orquestra de la Pedrera”, interpretata dalla sua alunna Sofia Cadoni.



Come scrittore, ha pubblicato due romanzi, “Sassolino ”(2006) e “Camafame” (2007), un libro di canzoni per bambini intitolato “Vorrei sfidare il vento” ed un libro di poesie in algherese “Butxaques de cor” (2018). Per l’occasione, il maestro Franco Cano porterà in scena un progetto musicale che vuole essere il coronamento di un percorso realizzato in questi ultimi anni scolastici e rappresentare un momento di riflessione sopra le attività musicali realizzate dagli alunni di quattro classi dell’Istituto comprensivo n.2 “Maria Immacolata”.



