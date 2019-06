Condividi | Red 20:21 Per cause ancora da accertare, un turista austriaco, a bordo della sua Ducati, nell´affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull´asfalto e finendo la sua corsa in cunetta Villagrande Strisaili: motociclista in ospedale



VILLAGRANDE STRISAILI - I Carabinieri della Stazione di Villagrande Strisaili, sono intervenuti a seguito di un incidente stradale registratosi lungo l'ex Strada statale 389, all'altezza del chilometro 162. Per cause ancora da accertare, un turista austriaco, a bordo della sua Ducati, nell'affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto e finendo la sua corsa in cunetta. Soccorso dai sanitari del servizio 118, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Lanusei per accertamenti, ma non versa in pericolo di vita.