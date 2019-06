Condividi | Red 21:24 La Fondazione Alghero ha deciso di allestire un maxischermo sul palco del Piazzale Lo Quarter per la proiezione straordinaria della finale scudetto tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, in programma domani sera Gara 7: Alghero tifa Dinamo



ALGHERO – Domani, sabato 22 giugno, alle 20.45, si disputa Gara7 della finale scudetto del campionato italiano di pallacanestro maschile tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Chi vince la sfida in programma al PalaTaliercio, si porta a casa lo scudetto, ed anche Alghero si prepara all'evento. Infatti, la Fondazione Alghero ha deciso di allestire un maxischermo sul palco del Piazzale Lo Quarter per la proiezione straordinaria della partita. Commenti ALGHERO – Domani, sabato 22 giugno, alle 20.45, si disputa Gara7 della finale scudetto del campionato italiano di pallacanestro maschile tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Chi vince la sfida in programma al PalaTaliercio, si porta a casa lo scudetto, ed anche Alghero si prepara all'evento. Infatti, la Fondazione Alghero ha deciso di allestire un maxischermo sul palco del Piazzale Lo Quarter per la proiezione straordinaria della partita.