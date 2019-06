Condividi | Red 22:13 Il Circolo algherese di Sinistra italiana Alghero ribelle si è riunito per una prima valutazione a caldo del risultato elettorale. Al termine della riunione, è stata diramata una breve nota stampa «Risultato lusinghiero per Sinistra in Comune»



ALGHERO - «Le elezioni di domenica 16 giugno non lasciano dubbi sulla volontà degli elettori algheresi. Rimane, sullo sfondo della netta sconfitta del Centrosinistra, il risultato lusinghiero di Sinistra in Comune, frutto soprattutto del lavoro di ricostruzione iniziato circa due anni fa dal circolo “Alghero ribelle” di Sinistra italiana, che aveva come obiettivo prioritario e principale quello di riunificare la sinistra algherese». Il locale Circolo di Sinistra italiana Alghero ribelle si è riunito per una prima valutazione “a caldo” del risultato elettorale. Al termine della riunione, è stata diramata una breve nota stampa.



«L'impegno, la costanza e la passione del segretario cittadino Maria Graziella Serra – si legge nella nota - hanno consentito l'avvio della costruzione di una casa con solide fondamenta, capace di rispettare le differenze di tutte e tutti. L’incontro e la disponibilità di Campo Progressista, rappresentato da Giusy Piccone e Matteo Tedde hanno fatto il resto. Ma è solo l'inizio».



«Adesso è dovere di tutte e tutti avere cura di questo patrimonio di ritrovata fiducia ed entusiasmo che può solo crescere. E’ necessario impegnarsi concretamente e attivamente, perché il cambio generazionale avviato rappresenti solo l'inizio di un progetto che ha bisogno di idee, attivismo, organizzazione, ambizione, umiltà e concretezza. Viva la Sinistra ritrovata», concludono da Alghero ribelle.



