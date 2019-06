Condividi | Red 10:17 La compagine giallorossa guarda alla prossima stagione di calcio a 5 partendo dalla conferma del tecnico algherese. La dirigenza algherese ha già annunciato, che «sta compiendo grandi manovre per allestire una rosa di primo livello in vista del prossimo campionato» La Futsal Alghero riparte da Fabio Cossu



ALGHERO - La Futsal Alghero guarda alla prossima stagione di calcio a 5 e si conferma attiva sul mercato. E’ notizia di questi giorni la conferma di Fabio Cossu come allenatore della squadra di patron Millanta.



«Grande onore al merito ad uno “special one” del calcio a 5, che in due anni ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere, centrando tutti gli obiettivi nelle competizioni Pgs al primo anno e arrivando alla finale play-off di serie C2 con il migliore attacco nel secondo, peraltro da matricola», dichiara la dirigenza giallorossa, che «sta compiendo grandi manovre per allestire una rosa di primo livello in vista del prossimo campionato».



