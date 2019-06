Condividi | Red 9:21 Martedì sera, la Sala delle Conferenze dell’Ateneu Alguerès, in Via Cavour 27, ospiterà un incontro sul tema “À punt mèedia o la difícil construcció televisiva dels Valencians” Cultura: Adrià Castells ad Alghero



ALGHERO - Martedì 25 giugno, alle 18.30, nella Sala delle Conferenze dell’Ateneu Alguerès, in Via Cavour 27, ad Alghero, avrà luogo un incontro con Adrià Castells. Il professore catalano tratterà il tema “À punt mèedia o la difícil construcció televisiva dels Valencians”.



L’argomento potrebbe sembrare avulso dalla realtà algherese ma, se si considera che Castells è il linguista ufficiale del nuovo canale televisivo “À punt”, della comunità valenziana, si comprende come le problematiche legate alla conservazione della parlata locale delle quali si tratterà durante l'incontro, non siano molto diverse da quelle relative alla conservazione ed alla salvaguardia del catalano di Alghero. «Sappiamo benissimo – spiegano dall'Ateneu Alguerès - che se non vogliamo che la parlata algherese muoia con le prossime generazioni, bisogna intervenire in modo massivo su molteplici campi».



«L’insegnamento è la base, ma non basta. La lingua deve entrare nelle case per raccontare la città e per intrattenere grandi e piccoli. Quale mezzo migliore della televisione? Ecco come dall’esperienza del professor Adrià Castells potremo trarre qualche spunto per riavere anche ad Alghero una televisione in algherese che contribuisca ad aiutare grandi e piccoli ad usare la nostra parlata locale come lingua veicolare», concludono dalla sede di Via Cavour.



