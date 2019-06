Condividi | Red 14:44 In materia di Sanità, «la Giunta regionale stanzia 129milioni di euro per l´edilizia e per l´ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari», sottolinea il presidente del Consiglio regionale Michele Pais «Ingenti somme per il territorio sassarese»



ALGHERO - «Accolgo con grande soddisfazione la delibera della Giunta regionale che sblocca la destinazione delle risorse per l'edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie della Sardegna». Lo dichiara Michele Pais, presidente del Consiglio regionale.



«Ringrazio l'assessore alla Sanità Mario Nieddu, che ha condotto in porto un importante Programma triennale (2019-2021) di investimenti - prosegue Pais - che andranno a beneficio di tutti i cittadini. Potenziando non solo le strutture ospedaliere, ma anche i presidi territoriali e migliorando i servizi anche attraverso la possibilità di acquisto di nuovi macchinari».



«Anche per le strutture del Sassarese è prevista una notevole risorsa, con oltre 32milioni di euro per i presidi ospedalieri e territoriali. Finalmente - conclude il presidente del Consiglio regionale - tutti i territori, compreso quello del nordovest Sardegna, sono stati equamente presi in considerazione, perché la tutela della salute dei cittadini sardi deve essere sempre salvaguardata a prescindere dalle latitudini in cui si vive e si opera».



