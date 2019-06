Condividi | Red 20:04 Il commissario regionale della lega Eugenio Zoffili commenta l´operazione antidroga “Pintadera 2” portata a termine oggi dagli agenti della locale Questura e rilancia l´operazione “Spiagge sicure”, che vede impegnati quattrocento poliziotti nell´Isola «Grazie alla Polizia per il blitz di Cagliari»



CAGLIARI - «Come Presidente del Comitato Bicamerale Europol, Schengen, Immigrazione, mi congratulo e ringrazio la Polizia che questa mattina, con una vasta operazione, ha sgominato una grossa rete di spacciatori a Cagliari». Inizia così l'intervento del commissario regionale della lega Eugenio Zoffili, che commenta l'operazione antidroga “Pintadera 2” portata a termine oggi (sabato) dagli agenti della locale Questura



«È il culmine di un'indagine difficile e ben svolta – prosegue Zoffili - frutto non solo del sacrificio, del lavoro paziente e della professionalità di tutto il personale impiegato a cui va il nostro più sentito plauso. Ma anche della spinta e delle energie spese dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che proprio sulla lotta alla droga sta incentrando una parte importante delle sue direttive».



«L'attenzione alla sicurezza dei cittadini, specie in Sardegna, non è mai stata così alta. Come dimostrano gli oltre quattrocento uomini e donne delle Forze dell'ordine di rinforzo sull'Isola e le specifiche misure dell'operazione “Spiagge sicure”, che anche quest'anno permetteranno al comparto turistico sardo di esprimersi al meglio delle proprie straordinarie potenzialità», conclude il deputato leghista.



Nella foto: l'onorevole Eugenio Zoffili