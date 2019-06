Condividi | Red 22:37 Oggi, due incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio coordinati dal Corpo forestale, uno nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, l´altro nell´agro del territorio comunale di Capoterra Incendi in Gallura e nel Cagliaritano



CAGLIARI - Oggi (sabato), due incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio coordinati dal Corpo forestale. Il primo, si è registrato nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, in località “M. Lu capruleddu”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi elicotteri della Forestale di Limbara e di Alà dei Sardi.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Padru, coadiuvato da due squadre di Forestas di Loiri Porto San Paolo ed una squadra dei Vigili del Ffuoco di Olbia. L'incendio ha interessato circa 3ettari di incolto cespugliato e ha minacciato una vasta area boschiva. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.05.



Il secondo incendio ha interessato località Sa Cioffa, nell'agro del territorio comunale di Capoterra, dove è intervenuto l'elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Capoterra, coadiuvato da due squadre di volontari di Capoterra Grusap e Santa Barbara. Le operazioni di spegnimento sono in corso.