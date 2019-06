Condividi | Red 8:03 Un aperitivo per condividere con alcune idee per la crescita della città è previsto oggi, alle 18, a Le Querce, in Via Luna e Sole 70. Alle 20, nel parco della Biblioteca comunale di Caniga, in Via Padre Luca 3, festeggerà la Festa della democrazia. Domani, alle 18, appuntamento ai campi sportivi di San Paolo, in Via Besta Prosegue la campagna elettorale di Mariano Brianda



SASSARI – Ad una settimana dal ballottaggio a sindaco di Sassari, proseguono gli incontri politici in città. Oggi (lunedì) e domani, martedì 25 giugno, nuovi incontri con la cittadinanza per il candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra Mariano Brianda.



Un appuntamento informale, un aperitivo per condividere alcune idee per la crescita della città: è quello previsto per oggi, alle 18, a Le Querce, in Via Luna e Sole 70. Un incontro aperto ai cittadini che vogliano dialogare sulle potenzialità di sviluppo della città con il candidato. Il coinvolgimento della cittadinanza nella riflessione sui temi di interesse pubblico è uno dei punti saldi del programma di Brianda che, sempre oggi, ma alle 20, nel parco della Biblioteca comunale di Caniga, in Via Padre Luca 3, festeggerà con le tutte le liste che lo sostengono e con gli elettori la Festa della democrazia.



Un ulteriore momento di condivisione è quello previsto per domani, alle 18, nei campi sportivi di San Paolo, in Via Besta. Una serata per dialogare con tutte e tutti coloro che ritengono lo sport un fattore di promozione del benessere e della salute. Sarà un'occasione per parlare della fruizione delle strutture, della valorizzazione del ruolo delle società sportive e della diffusione della pratica sportiva dall'infanzia alla terza età.



