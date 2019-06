Condividi | Red 11:08 Mercoledì sera, nello spazio all’aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, in un incontro moderato da Ignazio Caruso, Claudio Simbula presenterà il suo libro Professione robot 2.0: Simbula ad Alghero



ALGHERO - Mercoledì 26 giugno, alle 19, nello spazio all’aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, in un incontro moderato da Ignazio Caruso, Claudio Simbula presenterà il suo libro “Professione robot 2.0.”. I robot lavoreranno al posto degli esseri umani? Le macchine e le tecnologie modificheranno radicalmente la società? Che tipo di futuro ci sarà per l’uomo? Sono queste le domande che si è posto l'autore. Appassionato di fantascienza, l'immaginario di Simbulasi è plasmato sui romanzi di Isaac Asimov ed altre opere con protagonisti robot e androidi. Professione Robot 2.0 è il suo tributo a tutti gli autori che lo hanno influenzato, con le loro idee e visioni.



L'opera dell'autore algherese punta a comprendere meglio in che direzione sta andando il mondo, dal momento che l'avanzata dei robot, delle macchine e degli algoritmi sempre più evoluti è parte di un processo concreto e pienamente avviato. Chi fa finta di nulla o non lo capisce ne sarà travolto. Dall'imprenditore all'operaio, passando per l'avvocato, il politico, l'amministratore ed il manager. In ogni caso, l'uomo ha sempre trovato un modo per adattarsi ed inventare nuove evoluzioni, ma dobbiamo farci trovare pronti.



Come spiega lo stesso autore, «l’obiettivo di questo libro è quello di invitare a capire il momento storico che stiamo vivendo e quelle che saranno le conseguenze sulla vita delle persone. La continua automatizzazione e l’arrivo di sempre più macchine non è necessariamente negativo, anzi: può migliorare la vita di tutti e aprire a nuovi modelli sociali ed economici, che garantiscano una maggiore equità. Ma bisogna iniziare a pensarci ora».



