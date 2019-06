Condividi | Red 13:11 Sabato sera, il buffet che si è tenuto a bordo del veliero era a base dei prodotti sardi di Campagna amica ed era presente anche l´agnello sardo nelle sue versioni innovative della tartare e delle panadas preparate dalla cooperativa La Genuina L´agnello Igp salpa sulla Amerigo Vespucci



CAGLIARI - C'era anche l'agnello di Sardegna Igp nella Amerigo Vespucci. Sabato sera, il buffet che si è tenuto a bordo del veliero era a base dei prodotti sardi di Campagna amica ed era presente anche l'agnello sardo nelle sue versioni innovative della tartare e delle panadas preparate dalla cooperativa La Genuina.



«Un'altra vetrina importante per la nostra eccellenza - commenta il presidente del Consorzio dell'agnello Igp Battista Cualbu – Stiamo sperimentando nuovi tagli, nuovi packaging e nuovi modi di portarlo a tavola, che stanno riscontrando un grande successo nel palato dei consumatori. E infatti, come ha sottolineato Ismea, crescono le esportazioni».



«Anche ieri, in questo evento di prestigio l'agnello è stato apprezzato», conclude Cualbu. «Grazie al lavoro diffuso di promozione - afferma il direttore del Consorzio Alessandro Mazzette - si stanno conoscendo le nuove proposte dell'agnello anche in segmenti di mercato prima sconosciuti».



Nella foto: il contrammiraglio Enrico Pacioni ed il presidente Contas Battista Cualbu