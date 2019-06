Condividi | Red 14:13 Il team cagliaritano ha dominato la competizione che si è svolta questo fine settimana nelle acque algheresi. Ottimi risultati anche per le squadre di calcio a 8 e a 11, che si qualificano per le finali nazionali sassaresi di settembre Vela: Oic vince ad Alghero il Campionato italiano ingegneri



ALGHERO - Dodici prove vinte sulle tredici disputate ed un terzo posto. Il team di vela dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari ha vinto il Campionato nazionale degli Ordini degli ingegneri italiani, che si è disputato nel fine settimana nelle acque di Alghero su imbarcazioni monotipo J24.



Al secondo posto, su dieci partecipanti da tutta Italia, si è piazzato Rimini, terzo posto per i padroni di casa dell’Ordine di Sassari. L’evento, organizzato in maniera impeccabile dall’Ordine degli ingegneri di Sassari, con il supporto della sezione algherese della Lega navale italiana, è parte delle attività sportive legate al 64esimo Congresso nazionale degli ingegneri italiani, che si svolgerà a Sassari da martedì 17 a venerdì 20 settembre.



Il team vincente è composto da Davide Schintu (timone), Riccardo Bandino (scotte), Simone Loi (centrale), Manolo Mulana (albero), Daniela Deplano (prua), Andrea Ferrari (scotte) ed Alberto Ledda (albero). Buone notizie per gli ingegneri cagliaritani arrivano anche dal calcio: le due squadre impegnate nelle qualificazioni delle categorie "calcio a 8" e "calcio a 11" hanno passato il turno e prenderanno quindi parte alla fase finale di settembre.