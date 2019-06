Condividi | Red 15:09 Il Centro funzionale decentrato-Settore Meteo della Regione ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse da domani a mezzogiorno, fino a mercoledì alle 20, per alte temperature sulla Sardegna occidentale Onda di calore sull´Isola: 40gradi ad Alghero



ALGHERO - Il Centro funzionale decentrato-Settore Meteo della Regione ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse da domani a mezzogiorno, fino a mercoledì alle 20, per alte temperature sulla Sardegna occidentale. Attesa un'onda di calore sull'Isola, con punte di 40gradi previsti anche ad Alghero.



Come si legge nella nota emessa dagli uffici regionali, già oggi pomeriggio (lunedì) si registreranno temperature prossime o localmente superiori ai 37gradi sui settori occidentali della Sardegna. Domani, martedì 25 giugno, le temperature massime nelle stesse zone subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori termici che localmente si porteranno intorno ai 40gradi. Infine, mercoledì,. si avrà un lieve calo delle temperature massime sui settori occidentali dell’Isola, con valori termici intorno ai 37gradi.



Tutto questo, perchè un robusto promontorio di alta pressione si estende dal nord Africa fin sul settore meridionale della penisola scandinava e sta determinando una significativa avvezione di aria calda tropicale continentale sull’Europa centro-occidentale e sul bacino centrooccidentale del Mediterraneo. Domani, si avrà un ulteriore consolidamento di questo promontorio di alta pressione, con ulteriore avvezione di aria calda. Mercoledì, l’avvezione di aria calda si concentrerà maggiormente sul bacino occidentale del Mediterraneo e sulla Francia, mentre sulla Sardegna si avrà una lieve e temporanea flessione del promontorio di alta pressione. Commenti ALGHERO - Il Centro funzionale decentrato-Settore Meteo della Regione ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse da domani a mezzogiorno, fino a mercoledì alle 20, per alte temperature sulla Sardegna occidentale. Attesa un'onda di calore sull'Isola, con punte di 40gradi previsti anche ad Alghero.Come si legge nella nota emessa dagli uffici regionali, già oggi pomeriggio (lunedì) si registreranno temperature prossime o localmente superiori ai 37gradi sui settori occidentali della Sardegna. Domani, martedì 25 giugno, le temperature massime nelle stesse zone subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori termici che localmente si porteranno intorno ai 40gradi. Infine, mercoledì,. si avrà un lieve calo delle temperature massime sui settori occidentali dell’Isola, con valori termici intorno ai 37gradi.Tutto questo, perchè un robusto promontorio di alta pressione si estende dal nord Africa fin sul settore meridionale della penisola scandinava e sta determinando una significativa avvezione di aria calda tropicale continentale sull’Europa centro-occidentale e sul bacino centrooccidentale del Mediterraneo. Domani, si avrà un ulteriore consolidamento di questo promontorio di alta pressione, con ulteriore avvezione di aria calda. Mercoledì, l’avvezione di aria calda si concentrerà maggiormente sul bacino occidentale del Mediterraneo e sulla Francia, mentre sulla Sardegna si avrà una lieve e temporanea flessione del promontorio di alta pressione.