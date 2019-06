Condividi | Red 17:05 Il sodalizio algherese si è laureato campione regionale under 13 femminile, dopo una finale al cardiopalma contro le cagliaritane dell’Astro, sconfitte 41-37 U13 femminile: Alghero campione regionale



ALGHERO - La Pallacanestro Alghero si è laureata campione regionale under 13 femminile, dopo una finale al cardiopalma contro le cagliaritane dell’Astro, sconfitte 41-37. La squadra algherese aveva già chiuso in testa il Girone regionale a dodici, con ventinove vittorie in trentuno match, con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.



L'inizio è scoppiettante per l’Astro, con il 6-0 iniziale ma, dopo 5’, arriva il 6-6, fino al 13-6 algherese alla fine del primo quarto. Il ritmo è alto ed il secondo periodo è equilibrato, con il parziale di 12-10, che manda le ragazze di coach Muroni negli spogliatoi in vantaggio 25-16, con Spiga autrice di 8punti. Al rientro dall'intervallo lungo, l’Astro si dimostra squadra di carattere e grazie alla sua miglior giocatrice, Corso (che realizza 7punti), riduce il divario, fino al 33-28 Alghero alla fine del terzo quarto. All’inizio dell’ultimo periodo, le cagliaritane gettano in campo ogni energia residua e riescono, ancora con Corso, ad impattare sul 33-33. Un tiro libero della più giovane Olandi (classe 2008) riapre la via del canestro per le algheresi. La tensione è altissima e ne paga lo scotto capitan Spiga, con una serie di tiri liberi mancati. Sul 34-35 per l’Astro, i due punti di Paco riportano il vantaggio in casa catalana. Si gioca punto su punto: ancora un sorpasso cagliaritano a 2' dalla fine, ma Alma Serra vale il 38-37. Errori da ambo le parti fino ad 1'30” dalla fine, quando una penetrazione di Olandi porta il punteggio sul 40-37: attimi convulsi ed ancora un libero per la giovanissima chiude la gara.



«Un plauso alla squadra dell’Astro Cagliari – dichiara la dirigenza algherese- perché sono state veramente toste per tutti i 40' . Per la giovani ragazze della Pallacanestro Alghero 1986 un’esperienza che si porteranno dietro per tutta la vita». Queste le atlete protagoniste nell’Under 13: Carmen Atanasio, Gaia Caria, Sara Casu, Viola Chiavetta, Giulia Cocco, Alessandra Dacrema, Elisa Marras, Giulia Olandi, Elettra Paco, Emma Romano, Alma Serra, Valentina Serra, Giulietta Spiga ed Elena Trova Guggia. Commenti ALGHERO - La Pallacanestro Alghero si è laureata campione regionale under 13 femminile, dopo una finale al cardiopalma contro le cagliaritane dell’Astro, sconfitte 41-37. La squadra algherese aveva già chiuso in testa il Girone regionale a dodici, con ventinove vittorie in trentuno match, con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.L'inizio è scoppiettante per l’Astro, con il 6-0 iniziale ma, dopo 5’, arriva il 6-6, fino al 13-6 algherese alla fine del primo quarto. Il ritmo è alto ed il secondo periodo è equilibrato, con il parziale di 12-10, che manda le ragazze di coach Muroni negli spogliatoi in vantaggio 25-16, con Spiga autrice di 8punti. Al rientro dall'intervallo lungo, l’Astro si dimostra squadra di carattere e grazie alla sua miglior giocatrice, Corso (che realizza 7punti), riduce il divario, fino al 33-28 Alghero alla fine del terzo quarto. All’inizio dell’ultimo periodo, le cagliaritane gettano in campo ogni energia residua e riescono, ancora con Corso, ad impattare sul 33-33. Un tiro libero della più giovane Olandi (classe 2008) riapre la via del canestro per le algheresi. La tensione è altissima e ne paga lo scotto capitan Spiga, con una serie di tiri liberi mancati. Sul 34-35 per l’Astro, i due punti di Paco riportano il vantaggio in casa catalana. Si gioca punto su punto: ancora un sorpasso cagliaritano a 2' dalla fine, ma Alma Serra vale il 38-37. Errori da ambo le parti fino ad 1'30” dalla fine, quando una penetrazione di Olandi porta il punteggio sul 40-37: attimi convulsi ed ancora un libero per la giovanissima chiude la gara.«Un plauso alla squadra dell’Astro Cagliari – dichiara la dirigenza algherese- perché sono state veramente toste per tutti i 40' . Per la giovani ragazze della Pallacanestro Alghero 1986 un’esperienza che si porteranno dietro per tutta la vita». Queste le atlete protagoniste nell’Under 13: Carmen Atanasio, Gaia Caria, Sara Casu, Viola Chiavetta, Giulia Cocco, Alessandra Dacrema, Elisa Marras, Giulia Olandi, Elettra Paco, Emma Romano, Alma Serra, Valentina Serra, Giulietta Spiga ed Elena Trova Guggia.