Condividi | Red 19:08 Mercoledì e giovedì, l´associazione teatrale algherese presenta in città, nell´Auditorium delle scuole medie “Maria Carta”, nel quartiere Pietraia, un doppio evento artistico: “Dove è andato Don Giovanni?” e “Patchwork” Doppio appuntamento con Analfabelfica



ALGHERO – Mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, l'Associazione teatrale AnalfabElfica presenta un doppio appuntamento: “Dove è andato Don Giovanni?” e “Patchwork”, in programma nell'Auditorium delle scuole medie “Maria Carta”, in Via Malta, nel quartiere Pietraia, sempre alle 20.45. Dopo anni di ascolti musicali nell'ambito della musica classica e lirica organizzati ad Alghero dall'AnalfabElfica, la compagnia ed il pubblico di affezionati festeggia il traguardo di cinquanta opere liriche esaminate negli appuntamenti di più di tre anni.



Mercoledì, a coronare il felice risultato, una serata dedicata al personaggio di Don Giovanni, attraverso l'opera di Mozart e lo spettacolo teatrale di Moliere, con Enrico Fauro a fare gli onori di casa. Un appuntamento ricco di sorprese per superare la 50esima serata musicale dell'Analfabelfica, «con l'augurio di ritrovarci per festeggiare il centesimo traguardo», dichiara lo stesso Fauro.



Patchwork è una performance che condensa i momenti di crescita e di divertimento dei laboratori teatrali per adulti organizzato dall'AnalfabElfica. Si esibiranno il gruppo del Laboratorio dedicato al Dramma e, successivamente, quello dedicato alla Commedia. Tutto questo, alla vigilia dell'atteso momento in cui verranno svelate le serate e gli ospiti previsti per l'imminente ottava edizione della Rassegna del Gesto “V” a luglio, come sempre a Santa Maria la Palma. L'ingresso è di 7euro, (ridotto per bambini sotto i dieci anni d'età 5euro). Per ulteriori informazioni e prevendita, si può telefonare al numero 349/2880998. Commenti ALGHERO – Mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, l'Associazione teatrale AnalfabElfica presenta un doppio appuntamento: “Dove è andato Don Giovanni?” e “Patchwork”, in programma nell'Auditorium delle scuole medie “Maria Carta”, in Via Malta, nel quartiere Pietraia, sempre alle 20.45. Dopo anni di ascolti musicali nell'ambito della musica classica e lirica organizzati ad Alghero dall'AnalfabElfica, la compagnia ed il pubblico di affezionati festeggia il traguardo di cinquanta opere liriche esaminate negli appuntamenti di più di tre anni.Mercoledì, a coronare il felice risultato, una serata dedicata al personaggio di Don Giovanni, attraverso l'opera di Mozart e lo spettacolo teatrale di Moliere, con Enrico Fauro a fare gli onori di casa. Un appuntamento ricco di sorprese per superare la 50esima serata musicale dell'Analfabelfica, «con l'augurio di ritrovarci per festeggiare il centesimo traguardo», dichiara lo stesso Fauro.Patchwork è una performance che condensa i momenti di crescita e di divertimento dei laboratori teatrali per adulti organizzato dall'AnalfabElfica. Si esibiranno il gruppo del Laboratorio dedicato al Dramma e, successivamente, quello dedicato alla Commedia. Tutto questo, alla vigilia dell'atteso momento in cui verranno svelate le serate e gli ospiti previsti per l'imminente ottava edizione della Rassegna del Gesto “V” a luglio, come sempre a Santa Maria la Palma. L'ingresso è di 7euro, (ridotto per bambini sotto i dieci anni d'età 5euro). Per ulteriori informazioni e prevendita, si può telefonare al numero 349/2880998.