Il neo sindaco di Alghero si è congratulato con l'impresa che gestisce il servizio di nettezza urbana per il celere intervento a Punta Moro, ma la situazione, soprattutto nel weekend, è preoccupante un po in tutte le periferie Rifiuti in periferia: scoppiano le oasi



ALGHERO - Salondra (nella foto), Valverde, Mugoni, Carrabuffas. E' la mappa delle cosiddette oasi ecologiche (non ancora ultimate) sprese d'assalto nel weekend. Scoppiano i cassonetti nel primo vero fine settimana d'estate. Ecco la foto inoltrata alla redazione del Quotidiano di Alghero da un abitante della zona periferica di Salondra, proprio in direzione Villanova. Lo scatto si riferisce a domenica sera. Ma la stessa situazione si segnala un po in tutte le zone extraurbane, perfino sul versante costiero.



Nel frattempo il nuovo sindaco (che tra qualche ora sarà finalmente proclamato ufficialmente) si è congratulato con l’impresa che gestisce il servizio di nettezza urbana in città per il celere intervento effettuato a Punta Moro. «Ringrazio i cittadini che mi hanno fatto la segnalazione e il personale di "Alghero Ambiente" per il tempestivo e risolutivo intervenuto di questa mattina».



«In poco tempo sono stati rimossi cumuli di rifiuti che stazionavano lì da giorni» ha riferito Mario Conoci. Il neo Sindaco ha poi auspicato per il futuro la massima collaborazione. «Sono certo – ha concluso il primo cittadino – che ci sono le basi per un rapporto proficuo nella gestione di un servizio di fondamentale importanza per la città».



