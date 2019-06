Condividi | S.O. 17:28 Primo punto all’odg il Disegno di legge 17/A che riguarda interventi a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, destinatari di procedura di licenziamento collettivo Drammi-lavoro, martedì consiglio regionale



Martedì 25 giugno (alle ore 11) si riunisce il Consiglio regionale. Primo punto all'odg il Disegno di legge 17/A che riguarda interventi a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, destinatari di procedura di licenziamento collettivo. Seguirà l'esame della richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta sul perdurare dello stato di insolvenza economica dell'AIAS nei confronti dei propri dipendenti, sulla qualità dei servizi e la tutela dei diritti dei lavoratori e della mozione (Ganau e più) sullo stato di attuazione della corretta riclassificazione del Porto di Arbatax.